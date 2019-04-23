الامارات | «الشارقة الرياضي» يناقش مسودة خطته الاستراتيجية مع ممثلي وسائل الإعلام

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يناقش مسودة خطته الاستراتيجية مع ممثلي وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، مسودة خطته الاستراتيجية لرياضة الشارقة 2019-2021، مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام، في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بهدف الوقوف على ملاحظاتهم، والخروج بمبادرات رياضية استراتيجية، تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والاستشرافية للدولة والإمارة، ووضع خطة استراتيجية للقطاع الرياضي، وضمان تطبيقها من المجلس والأندية، مع وضع الأهداف ومؤشرات أدائها وإجراء البحوث والدراسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الرياضي في الإمارة.

حضر اللقاء الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس لجنة الاستراتيجية والأعضاء الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، ورئيس قسم الاتصال الحكومي بالإنابة زكية سهيل المشرخ، ورئيس قسم العلاقات العامة إبراهيم سيف بن غافان.

تناول اللقاء استعراض خطة العمل من قبل لجنة الاستراتيجية والتعرف إلى القيم والأهداف والرسالة التي بدأ العمل بها من مقارنة معيارية مع المؤسسات المشابهة في العالم، وعقدت اللجنة نحو 28 اجتماعاً خلال الستة أشهر الماضية بحضور 71% من ممثلي الأندية، كما عملت اللجنة على الهيكل التنظيمي الذي يضم أكبر عدد من أندية الإمارات، وهي 21 نادياً رياضياً وتخصصياً، بجانب عمل مدخلات الخطة الاستراتيجية، بجانب اللقاءات المباشرة بالأندية والموظفين والزيارات الميدانية.

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كما تم خلال اللقاء التعرف إلى أهداف الخطة الاستراتيجية التي تضم تعزيز مفهوم الرسالة المجتمعية، وصناعة قيادات رياضية شابة بمعايير احترافية دولية، وتمكينها لقيادة المستقبل الرياضي، وتعزيز فرص الاستثمار والترفيه الرياضي بكفاءة عالية، من خلال تنظيم الأحداث الرياضية، وابتكار منصة عالمية ذكية لرصد واستشراف المستقبل الرياضي، وتوفير منظومة عالمية لتطوير واستقطاب الكفاءات الإدارية والفنية، وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير البنية التحتية والبيئة الرياضية الصحية الجاذبة، لاكتشاف ورعاية الموهوبين لصناعة بطل أولمبي، وتحقيق الإنجازات الدولية، وحوكمة النشاط الرياضي.

توزيع الأدوار

قال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، إن: «لجنة الاستراتيجية حددت خطتها، حيث حصلت على مباركة مختلف الجهات ذات العلاقة، بعد توزيع الأدوار على الأعضاء، وجعل المسؤولية مشتركة بين المجلس والجميع، من أجل تطبيق الأهداف الاستراتيجية، لأن الإمارة تملك الإمكانات والبيئة الرياضية المثالية، وهناك تحدّ كبير لمواصلة النجاحات من أجل تحقيق رؤية المجلس».