الامارات | نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ينظم مبادرة «الحكم الصغير»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مبادرة الحكم الصغير في كل من الجوجيتسو والتايكواندو والكاراتيه والجودو، على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل، المقام في إكسبو الشارقة، وتتضمن المبادرة أن يؤدي اللاعبون مباراة تنافسية كتلك التي تقام في البطولات الرسمية، وأن يؤدي لاعب ثالث دور الحكم، وفقاً للقوانين التي تم تدريسها أثناء التدريبات، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لحاجتهم إليها، وألا يقتصر ذلك على ممارستها دون إدراك قوانينها. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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