الامارات | النصر يتوج ببطولة ألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتوج ببطولة ألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق النصر ببطولة ألعاب القوى للفردي والفرق، بعد تفوقه في المنافسات التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة قياسية للأندية الأعضاء في اتحاد اللعبة. ونجح «العميد» في حصد 19 ميدالية ملوّنة، وبفارق 10 ميداليات عن أقرب ملاحقيه، شباب الأهلي، الذي حلّ في المركز الثاني برصيد تسع ميداليات، بينما جاء الوصل في المركز الثالث بالرصيد نفسه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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