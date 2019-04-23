الامارات | الأكاديمية الأولمبية تنظم ملتقى الذكاء الاصطناعي في الرياضة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم الأكاديمية الأولمبية الوطنية، صباح اليوم، وعلى مدار يومين متتاليين، ملتقى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور نخبة من الأكاديميين، حيث تستعرض العديد من المحاور التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالرياضة.
وتستهدف الدورة إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع أحدث التقنيات في المجال الرياضي، والاطلاع على الدراسات والأبحاث ومختلف المستجدات المرتبطة بهذا الشأن.
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