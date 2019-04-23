الامارات | «تحدي حتا للكاياك للسيدات» ينطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي حتا للكاياك للسيدات» ينطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي الاستعدادات لانطلاق سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الأول من نوعه في الدولة الذي يخصص للسيدات فقط، وينظمه المجلس يوم السبت المقبل في منطقة حتا، ويتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية «لتعليمها». ويتضمن السباق المنافسة في التجديف لمسافتين الأولى 700 متر والثانية لمسافة 1.2 كيلومتر. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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