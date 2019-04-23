الامارات | برونزية آسيوية لمنتخب الجودو

شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية آسيوية لمنتخب الجودو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب المنتخب الوطني للجودو فيكتور، بالميدالية البرونزية لوزن 73 كيلوغراماً، في بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، المقامة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بمشاركة لاعبي 39 دولة. وجاءت برونزية فيكتور بعد أن فاز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على لاعب إيران محمد محمدي، بالنقطة الكاملة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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