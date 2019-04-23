الامارات | منتخب السباحة يعود من الكويت ببرونزيتين

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة يعود من الكويت ببرونزيتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت بعثة منتخب السباحة من مشاركتها الناجحة في بطولة الخليج لسباحة المياه المفتوحة، التي أقيمت في الكويت، بالحصول على ميداليتين برونزيتين على مستوى الفرق في فئتي 13-14، 15-17 عاماً، ويأتي نجاح المنتخب رغم المشاركة الأولى لمجموعة كبيرة من اللاعبين بسباقات المياه المفتوحة على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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