شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم استعادهم الأهلي بعد رحيلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنباء عديدة ترددت في الآونة الأخيرة عن اقتراب كريم أحمد «بامبو»، جناح فريق نادى الاسماعيلى، من العودة مجدداً لصفوف الأهلى بدايةً من الموسم المقبل، عقب أزمة اللاعب مع إدارة الدراويش ورفضه تجديد تعاقده مع النادى، مما اضطر الإدارة لتجميده حتى نهاية الموسم الجارى. «بامبو» كان أحد نجوم فريق الشباب بالأهلى وتم تصعيده للفريق الأول، لموهبته الكبيرة بدايةً من موسم 2013-2014، قبل أن يقرر النادى بيعه للإسماعيلى، قبل أن يخطف اللاعب الأنظار إليه بقميص الدراويش مجبراً مسؤولى القلعة الحمراء على استعادة خدماته.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز اللاعبين الذين استعادهم الأهلى عقب الاستغناء عن خدماتهم خلال القرن الحالى. كان مؤمن زكريا أحد نجوم فريق الشباب بالأهلى قبل أن تعطيه الإدارة الحمراء «استمارة 6» ليتألق اللاعب بقميص الزمالك وإنبى والمصرى، ليبرم النادى الأحمر تعاقداً معه من جديد في صفقة أثارت ضجة كبرى مطلع عام 2015. حسين السيد «مارسيللو» الظهير الأيسر للأهلى والمعار للاتفاق السعودى في الموسم الجارى، كان أحد أبرز لاعبى الشباب بالفريق الأحمر قبل الاستغناء عنه، ليعود من جديد لقلعة التتش عقب مستوى مميز قدمه مع فريق مصر للمقاصة. لم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لإسلام محارب، الذي منحه مسؤولو القلعة الحمراء الإشارة الخضراء بالرحيل عن فريق الشباب بالنادى، ليصول ويجول مع الجونة وسموحة، قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلى التعاقد معه وشراءه من جديد.

وتكرر الأمر مع هشام محمد، بعد رحيله بسنوات عن فريق الشباب بالنادى، وظهوره بأداء رائع في قيادة خط وسط مصر للمقاصة، ليعلن النادى الاستعانة بخدماته مجدداً.

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الثنائى محمد فضل وأحمد صديق أعادهما الأهلى لصفوفه من جديد بعد رحيلهما لصفوف الإسماعيلى، حيث دعا تألقهما بقميص الدراويش لطلب الأهلى مهرهما من جديد والاستعانة بهما بالصفوف الحمراء.

كذلك حسين على، لاعب فريق الشباب بالنادى، الذي تم الاستغناء عنه في صيف 2003، ثم خطف اللاعب الأنظار مع فريق بتروجت، ليطلب النادى التعاقد معه من جديد.

ويفرط الأهلى في خدمات أحمد شديد قناوى ويتركه يرحل للمصرى البورسعيدى، ثم يطلب البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، استعادته من جديد.

والقائمة تطول لتشمل حسن مصطفى، نجم الشباب في الأهلى، الذي عاد بعد التألق مع الاتحاد، والحارس الحالى للفريق محمد الشناوى بعد الاستغناء عنه قبل 10 مواسم سابقة، وليقترب كريم بامبو من الانضمام لهذه القائمة العريضة في الموسم الجديد.