شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب لـ«كلوب» بالتدخل لتصفية الأجواء بين صلاح وقائد ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ركزت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على الأزمة التي حدثت بين محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وليفربول الإنجليزى، وزميله بالفريق جيمس ميلنر، قائد الفريق، بعدما رفض الأخير منحه ركلة الجزاء التي حصل عليها صلاح خلال مباراة الفريق أمام كارديف سيتى، والتي أقيمت مساء أمس الأول، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ35 لبطولة الدورى الإنجليزي، في المباراة التي حسمها الريدز لصالحه بهدفين نظيفين، ما جعل علامات الغضب تكسو وجه «الفرعون المصرى» بسبب رغبته في مواصلة سباق الحصول على لقب هداف البريميرليج حيث يتساوى مع سيرجو أجويرو، لاعب مانشستر سيتى، وأوباميانج، لاعب أرسنال، ولكل منهم 19 هدفا، فيما يأتى زميله السنغالى ساديو مانى محتلاً المركز الرابع برصيد 18 هدفا.

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وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 80، تقدم لها من أجل تنفيذها إلا أن جيمس ميلنر المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء في الفريق رفض أن يسددها صلاح، وكان ذلك أمام كاميرات التليفزيون، قبل أن ينجح ميلنر في تسجيلها محرزاً الهدف الثانى. وأبدت صحيفة «ليفربول أيكو» تخوفها من توتر العلاقة بين صلاح وميلنر بسبب ما حدث خلال المباراة، وأشارت إلى أنه في حال حدوث ذلك يجب على يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، التدخل وتصفية الأجواء بينهما، لاسيما أنهما يتمتعان بعلاقة قوية وظهر هذا في العديد من المواقف بينهما، على رأسها في مباراة الفريق أمام بورنموث في الدور الأول، حينما سجل صلاح 3 أهداف، في المباراة التي انتهت برباعية، وحصل صلاح عقب المباراة على جائزة أفضل لاعب ولكنه رفض أن يتسلمها وتنازل عنها لصالح ميلنر، قائلًا: ميلنر هو من يستحق تلك الجائزة على مسيرته الرائعة مع ليفربول، فضلًا عن وصوله حينها للمباراة رقم 500 بقميص الريدز.

وهناك موقف آخر بين الثنائى، الموسم الماضى، وتحديداً أمام هدرسفيلد تاون في الجولة الـ25، حيث تنازل ميلنر عن ركلة جزاء لمحمد صلاح خلال المباراة. وقال ميلنر في تصريحات عقب اللقاء: «صلاح طلب منى تسديد الكرة، وكان واثقًا من قدرته على إحرازها لهذا وثقت فيه». ونقلت الصحيفة تصريحات للإنجليزى المخضرم جيمس ميلنر كشف خلالها عن سبب إصراره على تسجيل ركلة الجزاء أمام كارديف سيتى، والاحتفال وكأنه رجل عجوز، وأكد ميلنر أنه كان يوجه رسالة لزميله الهولندى فيرجل فان دايك قائلًا: «فيرجل أعطانى عصا في إشارة إلى أننى أصبحت عجوزًا، لهذا كان الاحتفال موجهًا إليه». وفسرت الصحيفة بهذا التعليق سر رفض لاعب وسط ليفربول منح ركلة الجزاء لمحمد صلاح، في محاولة لتوجيه رسالة للجميع سواء داخل الفريق أو الجماهير بأنه لم يصبح كبيرًا بعد.

من جانبه، أشاد يورجن كلوب بإصرار لاعبيه على الفوز خارج الأرض على كارديف سيتى بهدفين نظيفين. وقال كلوب عقب المباراة: «كنا ندرك أن الأمر بهذه الصعوبة، الشباب قدموا أداءً لا يُصدق، والأحوال الجوية تغيرت، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة». وتابع: «عرفنا أنه يتوجب علينا أن نحتفظ بصبرنا، أرضية الملعب كانت جافة جدا، والتمرير كان صعبا، لكن لم يشعر اللاعبون بالإحباط، وسنحت لنا فرص مميزة في الشوط الأول، وكنا ندرك أنه لو واصلنا على النهج ذاته فإن فرصا أخرى ستتاح أمامنا». وجاء الهدف الثانى للريدز من ركلة جزاء، بعد التحام مع محمد صلاح داخل المنطقة، وهو ما علق عليه كلوب قائلاً: «الكيفية التي سجلنا بها الهدفين رائعة، لاشك في أنها كانت ركلة جزاء، تعرض (صلاح) للمسك ست مرات». وعن ضغوط صراع اللقب، أجاب: «أعرف كيف أشعر، لم أشعر بالضغط.. يجب أن ننجز المهمة بالطريقة المعتادة، لا يمكننا تغيير ذلك، واللاعبون يحاولون بجد قدر المستطاع، نتحدث فقط عن الأمور التي يتوجب أن نفعلها نحن، السلوك مميز وهذا موسم صعب، وإيجابى في الوقت ذاته».