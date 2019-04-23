شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ساخن الليلة لمجلس إدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مهما مساء اليوم «الثلاثاء» لمناقشة العديد من الأمور التى طرحت نفسها بقوة داخل القلعة الحمراء، على رأسها النتائج المتذبذبة للفريق الكروى خلال الفترة الماضية والتى كلفت الفريق الخروج من بطولة دورى أبطال إفريقيا على يد صن داونز بنتيجة 5 /1 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الخسارة أمام بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اقتراحات قوية طالب بها أعضاء المجلس الشباب بتغيير الجهاز الفنى المعاون للأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وعدم الاستغناء عن الجهاز الفنى بالكامل كمحاولة لتصحيح مسار الفريق، ويأتى ذلك نزولاً لرغبة شباب أعضاء المجلس فى عودة الاستقرار مرة أخرى إلى جدران القلعة الحمراء على المستوى الكروى، ومن ثم إسعاد جماهير الأهلى.

ومن المنتظر أيضاً أن يتطرق الاجتماع لمناقشة إعادة هيكلة النشاط الرياضى بعد الإخفاقات المتعددة للألعاب الأخرى، باستثناء فريق الطائرة الذى نجح فى التتويج ببطولة إفريقيا.

فيما يناقش مجلس الإدارة أزمة فريق كرة الماء، بعد أزمة أولياء أمور الفريق مع نظرائهم فى نادى الجزيرة بعدما خسر الفريق المباراة، ومن المتوقع أن يكون هناك قرار وعقاب رادع لمنع حدوث تلك الأزمة مرة أخرى.

فيما أوضح مصدر داخل النادى أن تمسك مجلس الإدارة بوجود الجماهير خلال مباريات الفريق، لأنها تعتبر قوة أساسية للفريق وتمنح اللاعبين القوة فى المباريات، وهو ما يحتاجه الفريق خاصة ببطولتى الدورى والكأس المتبقيتين فقط للفريق من الموسم، فضلاً عن أن حضور الجماهير حق أصيل لهم، ولكن فى نفس الوقت حضورهم يكون وفقاً للرؤية الأمنية وهو ما سيلتزم به النادى من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.

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من جهة أخرى، استقر مارتن لاسارتى على السفر إلى السويس ظهر غد الأربعاء للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 فى بطولة الدورى العام.

ويؤدى الفريق مرانه صباح غد على ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس. وحرص الجهاز الفنى للأهلى على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة، والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.

فيما يعود إسلام محارب إلى المران الجماعى فى غضون عشرة أيام بعد انتهائه من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له للتخلص بشكل نهائى من الإصابة والعودة من جديد للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

اشتكى «محارب» من آلام فى الحوض أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة، ويرغب الجهاز الفنى والطبى فى منح اللاعب الوقت الكافى للتخلص بشكل نهائى من الإصابة قبل العودة للمشاركة الجماعية. ويخضع «محارب» لفحص طبى عقب مباراة المصرى للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد البدء بشكل تدريجى فى المشاركة الجماعية.

كما يخضع حسام عاشور لبرنامج تأهيلى لتجهيزه لمباراة المصرى.. اشتكى «عاشور» من آلام فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلى، على أن يتم تحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى وتجهيزه للمصرى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كما يخضع أيضًا مروان محسن لبرنامج استشفائى للتخلص من حالة الإجهاد العضلى التى اشتكى منها خلال الفترة الأخيرة وتجهيزه الفترة القادمة، ويغيب اللاعب عن مواجهة المصرى المقبلة بسبب الإيقاف. وأدى «مروان» جلسة فى الجيم أمس، وفقا للبرنامج الذى حدده الجهاز الفنى للاعب، على أن يعود للمشاركة فى المران الجماعى.