شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الليلة.. دياز يتفوق على جروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل تجمع فريقى الزمالك وبيراميدز، بملعب الدفاع الجوى، مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل كل من الزمالك وبراميدز قمة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 60 نقطة، حيث ينفرد الفائز بالمواجهة بصدارة المسابقة ويغرد وحيداً على القمة.

وسيتجدد اللقاء بين الثنائى رامون دياز المدير الفنى الأرجنتينى لفريق بيراميدز، ونظيره السويسرى كريستيان جروس، فى لقاء الليلة، حيث سبق أن تقابلا فى 3 مناسبات سابقة، حينما تواجدا للتدريب فى الدورى السعودى.

رامون دياز تمكن من الفوز على جروس فى مباراتين وحسم التعادل نتيجة مواجهة أخرى، فى حين لم يفلح السويسرى على الإطلاق فى التفوق على دياز فى أى مباراة.

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المباراة الأولى التى جمعت الطرفين كانت فى نهائى كأس الملك السعودى موسم 2016-2017 وقاد دياز فريق الهلال للقب على حساب أهلى جدة الذى كان يقوده جروس بنتيجة (3-2).

المباراة الثانية حسمها التعادل السلبى بدون أهداف وكانت بمنافسات الدور الأول للدورى السعودى موسم 2016-2017.

وكرر دياز تفوقه على جروس فى المباراة الثالثة وفاز الهلال على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى لقاء الدور الثانى للمسابقة السعوية فى الموسم نفسه.

جروس يُمنى النفس بالتفوق على دياز للمرة الأولى فى لقاء الليلة وقيادة الزمالك للانفراد بالقمة، بينما يحلم دياز بتكرار الانتصارات على السويسرى والتفوق عليه للمرة الثالثة، فى حين يقف التعادل بينهما إذ ربما يقول كلمته للمرة الثانية ويلعب لمصلحة الأهلى صاحب المركز الثالث بـ58 نقطة.

الجدير بالذكر أن جروس تولى تدريب الزمالك من انطلاق الموسم الجارى وأحد المدربين المعمرين بالمسابقة المحلية فى مصر هذا الموسم برفقة 3 مدربين آخرين مازالوا مستمرين فى قيادة أنديتهم، بينما جاء دياز وتولى المسؤولية فى فبراير الماضى كرابع مدير فنى لبيراميدز هذا الموسم.