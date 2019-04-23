شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مسابقة الدورى الممتاز فى الثامنة مساء اليوم - الثلاثاء - مرحلة جديدة من المنافسة على لقب البطولة بين الزمالك متصدر جدول المسابقة برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز الذى يقبع فى المركز الثانى بنفس الرصيد.

تكمن صعوبة لقاء اليوم بين المتنافسين فى رغبة كل فريق فى إقصاء الآخر من أجل الانفراد بالصدارة والابتعاد نسبيا عن المنافس الثالث لهما وهو الأهلى الذى يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ولعبت إدارة الناديين دورا كبيرا فى تحفيز اللاعبين بالمكافآت التى أشعلت معسكرى الفريقين قبل اللقاء على الفوز.. ففى القلعة البيضاء تعهد مرتضى منصور، رئيس النادى، بتلبية أحلام لاعبيه ووعدهم بمكافأة غير مسبوقة باعتبارها مباراة الدورى، فيما رصدت إدارة بيراميدز ومالك النادى تركى آل الشيخ مكافأة ضخمة للفوز والانفراد بالصدارة.

وزاد من سخونة المباراة انتفاضة الفريقين فى المباراة الأخيرة بالدورى لهما، سواء بفوز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين نظيفين أو فوز بيراميدز على الأهلى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى يترقب فيه عشاق الساحرة المستديرة مواجهة اليوم لعدة أسباب، أهمها أن الفريقين قدما مباراة ممتعة فى الدور الأول، اعتبرها الخبراء أفضل مباراة فى الدورى حتى الآن، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 3-3، فضلا عن أن كل فريق يمتلك مديرا فنيا مخضرما يمتلك سيرة ذاتية متميزة، هما السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، ورامون دياز المدير الفنى لبيراميدز، لكن كليهما يرغب فى أن تكون له الأفضلية على الآخر.

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ويتشابه الفريقان فى أربعة أمور فنية.. فالزمالك يمتلك فريقا جماعيا يتمكن من التصدى لهجمات المنافس فى ظل وجود دفاع متميز على رأسهم محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة الظهير الأيسر، وبيراميدز هو الآخر يمتلك فريقا جماعيا يكمن فى قوة خطى الوسط والهجوم على رأسهم الثلاثى المرعب عبد الله السعيد وكينو وعمر خربين الذى يعود للتشكيل الأساسى بعد غيابه عن مباراة الأهلى للإيقاف، فضلا عن أن الفريقين يمتلكان حارسين متميزين يتنافسان بقوة على حراسة عرين المنتخب الوطنى هما محمود جنش حارس الزمالك وأحمد الشناوى حارس بيراميدز، إلى جانب أن الفريقين لديهما دكة بدلاء قوية تتمكن من تغيير شكل وأداء كل فريق فى حالة الدفع بأى منهم سواء أيمن حفنى أو محمد عنتر أو حميد أحداد فى الأبيض، مقابل مهند لاشين ومجدى قفشة، ومحمد رزق، جون سيفوينتى فى بيراميدز.

ويسعى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، لحسم مباراة اليوم لصالحه بتجهيز مفاجأة فى طريقة اللعب وتشكيلة الفريق، للانفراد بالقمة وتوسيع الفارق بينه وبين الأقرب، خصوصا بعد اكتمال القوة الضاربة، لذلك طالب لاعبيه بالتركيز طوال الـ 90 دقيقة واستغلال أنصاف الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى أحمد الشناوى.

وينتظر أن يخوض الأبيض اللقاء بتشكيل يضم محمود جنش، محمود علاء، حمدى الونش، عبدالله جمعة، حمدى النقاز، طارق حامد، محمود عبد العزيز، كهربا، أوباما، أحمد السيد زيزو، وعمر السعيد، فيما يفتقد الفريق الثلاثى حازم إمام وفرجانى ساسى ومصطفى فتحى للإصابة.

فى المقابل، يمنى رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، نفسه بالفوز والانفراد بالصدارة بشكل رسمى بفارق النقاط عن الزمالك منافسه على القمة، لذلك سيدفع بكل أوراقه الرابحة معتمدا على طريقة لعبه الهجومية من البداية، حيث أحمد الشناوى، رجب بكار، عمرو ميدانى، على جبر، عمر جابر، نبيل عماد «دونجا»، عبد الله السعيد، كينو، إريك تراورى، محمد فاروق، وعمر خربين، فيما يغيب أحمد أيمن منصور للإيقاف.