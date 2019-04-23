شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده لـ67 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل تشيلسي مع ضيفه بيرنلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، بملعب ستامفورد بريدج في ختام الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي تشيلسي كل من نجولو كانتي في الدقيقة 12، وجونزالو هيجواين في الدقيقة 14، فيما سجل هدفي بيرنلي كل من جيف هندريك في الدقيقة الثامنة، وأشلي بارنز في الدقيقة 24.

ورفع تشيلسي رصيد بهذه النتيجة إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف توتنهام، وبفارق نقطة أمام أرسنال الذي لعب مباراة أقل، أما بيرنلي فارتفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.