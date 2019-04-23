شكرا لقرائتكم شوبير: الغدر والخيانة مش طبعى ولن أترشح لرئاسة الجبلاية حال استمرار أبو ريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إنه ليس من مدرسة الرد على الرسايل والاتهامات ولكن تغير الظروف يجعلك مطالب بالخروج للتوضيح للناس مشيرا إلى أن الغدر والخيانة ليس طبعه.

وأضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مع الإعلامى سيف زاهر:" بحكم السن والخبرة والخبطات التى تعرضت لها فى حياتى والمشاكل التى واجهتها تغيرت ولكن مواقفى ثابتة لا تتغير".

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تابع أحمد شوبير أنه هناك من يسعى للوقيعة بينى وبين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مؤكدا انه لن يفكر فى الترشح على انتخابات الجبلاية حال استمرار أبور ريدة وضحاأن سقف طموحه لا ينتهى".