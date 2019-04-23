شكرا لقرائتكم إبراهيم المنيسى عن إقالة لاسارتى: الأهلى لا يتعامل بالقطعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى إبراهيم المنيسى، أن النادى الأهلى لا يتعامل بالقطعة فى حال الخسارة بالمباريات مثل باقى الفرق.
وقال المنيسى، خلال برنامجه المذاع على قناة الأهلى، "القلعة الحمراء غير باقى الفرق التى تقيل المدير الفنى له بعد كل هزيمة".
وأضاف المنيسى: "البعض يقول إقالة لاسارتى هى الحل بعد خسارة بيراميدزوهذا طبعا غير قوانين الأهلى لأن القلعة الحمراء لا تتعامل مع المواقف بهذا الأسلوب".
وخسر الأهلى من بيراميدز فى الجولة الماضية من الدورى بهدف دون رد ليحتل المركز الثالث فى جدول الدورى بعد تربعه على صداره الدورى قبل المباراة.
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