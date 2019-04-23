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شكرا لقرائتكم محمد عادل: 5 صفقات صيفية فى المقاولون ولن نستغنى عن أى لاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محمد عادل: 5 صفقات صيفية فى المقاولون العرب الصيف القادم ولن نستغنى عن لاعبأكد المهندس محمد عادل المشرف العام علي فريق المقاولون العرب تجديد تعاقد عماد النحاس المدير الفنى للفريق متفق عليه منذ فترة طويلة وأن عملية التوقيع كانت مسألة إشكالية فقط.
وأضاف محمد عادل خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "مساء الأنوار" المذاع على قناة النيل للرياضة أن مجلس إدارة النادى أقر بكل طلبات النحاس التعاقدية فيما يخص اللاعبين المنتظر التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
المقاولون العربأوضح محمد عادل أن الصفقات ستتراوح بين 4 أو 5 لاعبين ربما يكون من بينهم صفقة أو اثنين من القارة الأفريقية من المحترفين.
وأعلن محمد عادل، أن نادى المقاولون العرب اليوم التعاقد مع مدربه الحالى عماد النحاس فى الوقت الذى ربطت فيه عدد من التقارير انتقال المدرب الى النادى الأهلى.
عماد النحاستابع محمد عادل، أن المسجلين فى قائمة ناديه تسمح له بعدم الاستغناء عن أى لاعب منهم مشددًا على أن القائمة الحالية ستظل فى الفريق الموسم القادم.
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