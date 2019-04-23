محمد عادل: 5 صفقات صيفية فى المقاولون ولن نستغنى عن أى لاعب...

أوضح محمد عادل أن الصفقات ستتراوح بين 4 أو 5 لاعبين ربما يكون من بينهم صفقة أو اثنين من القارة الأفريقية من المحترفين.

وأضاف محمد عادل خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "مساء الأنوار" المذاع على قناة النيل للرياضة أن مجلس إدارة النادى أقر بكل طلبات النحاس التعاقدية فيما يخص اللاعبين المنتظر التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن محمد عادل، أن نادى المقاولون العرب اليوم التعاقد مع مدربه الحالى عماد النحاس فى الوقت الذى ربطت فيه عدد من التقارير انتقال المدرب الى النادى الأهلى.

عماد النحاس

تابع محمد عادل، أن المسجلين فى قائمة ناديه تسمح له بعدم الاستغناء عن أى لاعب منهم مشددًا على أن القائمة الحالية ستظل فى الفريق الموسم القادم.