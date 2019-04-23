الزمالك ضد بيراميدز .. كل ماتريد معرفته عن الحكم النرويجى...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز .. بالأسماء تعرف على طاقم تحكيم المباراةقررت لجنة الحكام، اسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، لطاقم حكام نرويجى. ويتكون طاقم الحكام النرويجى من.. هوبرنلسون حكم ساحة، نوم جرونفيك مساعد، جير اساكس مساعد، كريستوفر هاجلس رابع. ويرصد "الخليج 365" المعلومات الكاملة عن الحكم النرويجى الحكم: أولا هوبر نيلسين الحكم: أولا هوبر نيلسين السن: 33 عاما الشارة الدولية: 2015 Advertisements الموسم الحالى: 12 مباراة أدار مبارتين فى دور المجموعات بالدورى الأوروبى، بين رين الفرنسى ويابلونك التشيكى، لودوجوريتس البلغارى ولارناكا القبرصى آخر مواجهة أدارها يوم 13 أبريل كانت فى الدورى النرويجى بين فايكنج وبران أظهر الكارت الأصفر 51 مرة فى 11 مباراة بواقع 4.6 بطاقة فى اللقاء الواحد، وكارت أحمر وحيد، واحتسب 4 ركلات جزاء الزمالك ضد بيراميدز .. مدرب الأبيض يفاضل بين ابراهيم وزيزو يفاضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز زيزو، من أجل البدء بأحدهما فى مركز الوسط أمام بيراميدز، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى. الزمالك وبيراميدز .. جروس يدرس الدفع بمحمود عبد العزيز ويدرس جروس الدفع بمحمود عبد العزيز أساسيًا أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، نظرًا لإمكانيات "زيزو" الدفاعية التى قد تساهم فى فرض سيطرة الأبيض على منطقة وسط الملعب فى ظل زخم نجوم بيراميدز فى هذا المركز. ويغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى عن الزمالك بسبب العملية الجراحية التى خضع لها فى شظية القدم، وكان محمد إبراهيم شارك أساسيًا فى مباراة فريقه الماضية أمام الإسماعيلى وقدم مستوى جيد، إلا أن جروس يدرس الدفع بـ"زيزو" الذى يجيد تأدية واجباته الدفاعية بشكل أفضل. الزمالك وبيراميدز ..كاسونجو يعود للقاهرة منتصف مايو وينتظم بتدريبات الأبيض يعود الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودى بعد منتصف شهر مايو القادم حيث يتبقى للمهاجم الكونغولى مباراتين مع الفريق السعودى على أن يلتحق بعد ذلك مجددا بالقلعة البيضاء. يفاضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز زيزو، من أجل البدء بأحدهما فى مركز الوسط أمام بيراميدز، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى.ويدرس جروس الدفع بمحمود عبد العزيز أساسيًا أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، نظرًا لإمكانيات "زيزو" الدفاعية التى قد تساهم فى فرض سيطرة الأبيض على منطقة وسط الملعب فى ظل زخم نجوم بيراميدز فى هذا المركز.يعود الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودى بعد منتصف شهر مايو القادم حيث يتبقى للمهاجم الكونغولى مباراتين مع الفريق السعودى على أن يلتحق بعد ذلك مجددا بالقلعة البيضاء.

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