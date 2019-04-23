شكرا لقرائتكم شوبير يعلق على اتهامه بالانحياز للنادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه كان ينتظر كلمة شكر من النادى الأهلى على حل أزمته المارد الأحمر الماضية مع بيراميدز والخاصة بحضور الجماهير للمباراة.

أضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مع الإعلامى سيف زاهر:" لست منحازا للنادى الأهلى الكل سواسية على طاولة اتحاد الكرة فى اتخاذ القرارات".

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وتعجب شوبير من اتهامه بالإنحياز للنادى الأهلى قائلا :" من عام 2000 أخوض الانتخابات واكتسحها بأعلى الأصوات والكل يعلم أنى حارس مرمى النادى الأهلى وذلك يدل على النجاح وثقة الناس".

تابع نائب رئيس اتحاد الكرة :" الجبلاية عمرها ما كان لها ظهير جماهيرى ولكن تملك ألة إعلامية قوية".