شكرا لقرائتكم خبر عن نيلسين حكم موقعة الزمالك وبيراميدز.. عديم الخبرة الأفريقية وكثير الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طاقم حكام نرويجى سيتولى قيادة مباراة الزمالك وبيراميدز التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويتكون طاقم الحكام النرويجى من هوبر نيلسين حكم ساحة، نوم جرونفيك مساعد، جير اساكس مساعد، كريستوفر هاجلس رابع.

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هوبر نيلسين حكم الساحة صاحب الـ33 عامًا لم يسبق له إدارة أى مباراة فى قارة أفريقيا، ليصبح عديم الخبرة فى لقاءات القارة السمراء، كما أنه حصل على الشارة الدولية عام 2015، وأدار هذا الموسم 12 مباراة فقط.

أدار الحكم النرويجى مبارتين فى دور المجموعات بالدورى الأوروبى، بين رين الفرنسى ويابلونك التشيكى، لودوجوريتس البلغارى ولارناكا القبرصى، آخر مواجهة أدارها يوم 13 أبريل كانت فى الدورى النرويجى بين فايكنج وبران.

وأظهر نيلسين الكارت الأصفر 51 مرة فى 12 مباراة بواقع 4.25 بطاقة فى اللقاء الواحد، وكارت أحمر وحيد، واحتسب 4 ركلات جزاء.