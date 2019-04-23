شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 22 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى اليوم الاثنين، 22 /4 / 2019، العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، بوطيب يفاجئ جروس بجاهزيته لمواجهة بيراميدز، وأحداد مهدد بالغياب عن الزمالك أمام بيراميدز بسبب الأمامية.

بوطيب يفاجئ جروس بجاهزيته لمواجهة بيراميدز

أظهرت نتيجة الأشعة التى أجراها خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، سلامة مفصل الركبة ليؤكد اللاعب للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق أنه أصبح جاهزاً للتواجد مع الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

أحداد مهدد بالغياب عن الزمالك أمام بيراميدز بسبب الأمامية

يخضع المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، لإجراء أشعة اليوم لحسم موقفه من مواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

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الزمالك يستعين بالمهاجم الوهمى فى "قمة الدورى" أمام بيراميدز

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تعويض غياب المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، الذى ابتعد عن التدريبات الأخيرة لإصابته فى الركبة التى تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلى الماضية، بالاستعانة بالمهاجم الوهمى، فى حالة الحاجة الفنية إلى ذلك، خلال مباراة بيراميدز التى ستقام غدًا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة.

تعرف على جدول مباريات الزمالك والجزيرة بنهائى دورى السلة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر best of 5 ، والتى يلتقى فيها الزمالك مع الجزيرة.

الزمالك يرتدى زيه التقليدى بعد تغيير قميص بيراميدز

يرتدى الزمالك زيه التقليدى فى مواجهة بيراميدز بعد استقرار صاحب الملعب على ارتداء طاقمه الثالث وهو اللون "النبيتى" المقارب للون الأحمر، فى المواجهة التى ستقام غدًا الثلاثاء، بين الفريقان على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الزمالك المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق أبناء ميت عقبة بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة.