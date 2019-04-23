أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 22 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 22 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز. عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الدورى الممتاز المؤجلة من الأسبوع 26، وتنطلق في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي. حكم سويسرى أو نرويجي لمباراة الزمالك وبيراميدز غدًا اقترب اتحاد الكرة من الاتفاق على استقدام طاقم حكام من سويسرا أو النرويج لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الدورى الممتاز المؤجلة من الأسبوع 26، وتنطلق فى الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي. كاسونجو يعود للزمالك بعد مباراتين مع الوحدة Advertisements يعود الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودى بعد منتصف شهر مايو المقبل، حيث تتبقى للمهاجم الكونغولى مباراتان مع الفريق السعودى على أن يلتحق بعد ذلك مجددا بالقلعة البيضاء. تأكد غياب حسام عاشور ومحمد هانى عن الأهلي أمام المصرى تأكد غياب حسام عاشور، ومحمد هاني، لاعبا الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام المصري بسبب الإصابة. عصام الحضرى يجرى أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته يجرى عصام الحضرى حارس مرمى فريق نجوم إف سى، أشعة على عضلة القدم الأمامية للاطمئنان على تطورات شفاء الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة المصرى البورسعيدى بالجولة 23 بالدورى، وأدت لغيابه عن مواجهات فريقه الماضية.

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