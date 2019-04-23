شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجدية والإصرار يظهران على لاعبى الأهلى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة بالأهلى تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلى فقرة تدريبات بدنية على هامش المران، وقاد أليخاندرو مخطط الأحمال بالجهاز ألفنى للأهلى ألفقرة البدنية والتى استمرت 20 دقيقة ووضح على اللاعبين الجدية والإصرار من اجل تحقيق الفوز .

وغادر محمود وحيد مران الأهلى برفقة خالد محمود طبيب الفريق للخضوع إلى الفحص الطبي، بعد تعرضه للكدمة القوية بعد تدخل مع زميله ياسر إبراهيم.









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