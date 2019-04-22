انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت تُعانق المجد بذهبية آسيوية بألعاب القوى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 11:53 مساءً - أحرز العداء يوسف كرم أول ميدالية ذهبية لمنتخب الكويت في البطولة الآسيوية لألعاب القوى الـ23، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد فوزه مساء الاثنين بالمركز الأول في سباق 400 متر.

وحقق كرم إنجازه اللافت بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 44:84 ثانية مسجلاً رقماً وطنياً جديداً، في حين حلّ البحريني أبو بكر عباس ثانياً بزمن 45:14 ثانية، وذهب المركز الثالث للكازاخي ليتفا بزمن 45:25 ثانية.

وكان العداء الكويتي قد تأهل، الأحد، للمشاركة في سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة، بعد تحقيقه زمناً شخصياً قدره 45 ثانية و4 أجزاء من المئة في سباق نصف النهائي وبلوغه النهائي في البطولة الآسيوية لألعاب القوى.

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وأعرب اللاعب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عن سعادته الكبيرة بتحقيق إنجازين كبيرين هما الفوز بالميدالية الذهبية في المحفل القاري الكبير، وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة.

وكان العداء الكويتي إبراهيم الظفيري قد حصد فضية سباق 800 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:46:88 دقيقة، خلف القطري أبو بكر حيدر، ومتفوقاً على القطري الآخر جمال حيران الذي حلّ ثالثاً.

يشار إلى أن النسخة القارية الحالية تعرف مشاركة 1000 لاعب و450 إدارياً، يمثلون 45 دولة، يتنافسون على المراكز الأولى في أكبر قارات العالم.