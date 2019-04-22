انت الان تتابع بعد مباراة كارديف وليفربول.. اعتذار رسمي للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

جماهير ليفربول

تلقت جماهير ليفربول اعتذارا، من موقع "كوت اوفسيد" وذلك بعد اتهامه بالسخرية من الحادثة التى أودت بحياة إيمانويل سالا لاعب كارديف سيتي السابق، وحقق الريدز فوزًا ثمينًا على نظيره كارديف سيتي، بثنائية نظيفة، سجلهما، فينالدوم وميلنر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد كارديف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات البريميرليج، ليرفع الريدز رصيده إلى 88 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء القادم على ملعب أولد ترافورد، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين .

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وذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن موقع"كوت اوفسيد" ادعى بعد المباراة مباشرة ان جماهير ليفربول سخرت من حادث موت إيمانويل سالا، وواصلت الصحيفة عبر موقعها أن هذه الادعاءات تم نفيها من جانب جماهير كارديف وليفربول ، وتحدث بيتر مورو رئيس نادى ليفربول مع الموقع الذي نشر الخبر الصادم لمعرفة حقيقة الأمر. وبعد يوم