انت الان تتابع الاتحاد التونسي: لم نطلب نقل مبارياتنا من السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
ستاد السويس
أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا يرد فيه على الأخبار التي أشارت إلى طلب الاتحاد التونسي نقل مبارياته بكأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها ملعب السويس الرياضي الذي ستقام عليه مباريات المجموعة الخامسة بجوار منتخبات كل من مالي وموريتانيا وأنجولا. وأشار الاتحاد التونسي في بيانه إلى أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وينفي ما تم ترويجه جملة وتفصيلا، أو التقدم بطلب إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم وإلى اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا بخصوص نقل مقابلات المنتخب التونسي من السويس إلى القاهرة.
وجاء البيان كالتالي.. وتود الجامعة التونسية لكرة القدم أن تذكر بهذه المناسبة أن وفدها الذي حضر حفل عملية القرعة قد تحول إلى عين المكان، وأبدى ارتياحه لظروف الإقامة". "كما تلقت الجامعة كل التطمينات من الجهة المنظمة بخصوص تدارك الملاحظات التي تقدم بها الوفد التونسي قبل انطلاق البطولة والمتعلقة بملعب التدريب
وتود الجامعة التونسية لكرة القدم أن تذكر بهذه المناسبة أن وفدها الذي حضر حفل عملية القرعة قد تحول إلى عين المكان، وأبدى ارتياحه لظروف الإقامة".
"كما تلقت الجامعة كل التطمينات من الجهة المنظمة بخصوص تدارك الملاحظات التي تقدم بها الوفد التونسي قبل انطلاق البطولة والمتعلقة بملعب التدريب وملعب المباريات الرسمية".
"وتعتبر الجامعة التونسية أن مدينة السويس المناضلة تستحق احتضان مباريات المجموعة الخامسة التي من المنتظر أن تشهد تنافسًا فنيًّا من طراز رفيع، خاصة أنها تضم منتخبين عربيين شقيقين سيجدان -دون شك- كل المساندة والدعم من جمهور محلي يتمتع بطيبة أخلاقه، وتشجيعه للعب النظيف".
"وعليه تؤكد الجامعة مرة أخرى تمسكها بملعب السويس وجمهوره، وهي على ثقة تامة بأنه سيقف مع المنتخب خلال المسابقة".
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