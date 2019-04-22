انت الان تتابع عمر السومة يحقق رقمًا قياسيًا مع أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

عمر السومة

أصبح الدولي السوري عمر السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، بعدما سجل هدفه رقم 15 في مرمى بيرسبوليس الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من النسخة الحالية. وكسر السومة رقم البرازيلي فيكتور سيموس الذي لعب للأهلي بين عامي 2010– 2013، وأحرز خلالها 13 هدفًا آسيويًّا، منها الهدف الذي صعد بالفريق إلى نهائي نسخة 2012 في شباك الغريم التقليدي اتحاد جدة. وشارك السومة في جميع نسخ دوري أبطال آسيا منذ انتقاله إلى الأهلي صيف 2014، ما عدا نسخة 2018 التي تم استبعاده منها بسبب الإصابة.

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وخاض السوري عمر السومة 20 مباراة مع أهلي جدة في بطولة دوري أبطال آسيا حتى مباراة اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من نسخة 2019، أحرز خلالها 15 هدفًا. وحقق فريق أهلي جدة فوزًا غاليًا على نظيره بيرسبوليس الإيراني 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة معقل