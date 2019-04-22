انت الان تتابع ميلنر: أول مرة في حياتي أشجع يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

ميلنر

"ستكون أول مرة في حياتي أشجع فيها مانشستر يونايتد من أجل الفوز".. هكذا بدأ جيمس ميلنر -لاعب ليفربول الإنجليزي- حديثه عن ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي يوم الأربعاء المُقبل في ملعب أولد ترافورد ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، ويحتاج ليفربول من المباراة المُنتظرة إلى سقوط مانشستر سيتي أمام يونايتد في ملعب أولد ترافورد؛ ليحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي بفارق نقطة مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

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وقال ميلنر في تصريحات لصحيفة الديلي ميل الإنجليزية: "لكنني لن أشاهد المباراة كي أكون أمينًا، لا أريد إهدار طاقتي في تمني أن تدخل الكرة للمرمى وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك". وتابع: "ربما سأضع هاتفي جانبا لبضع ساعات، وأطلع عليه لمعرفة النتيجة فيما بعد، أو سأذهب لتناول الطعام". وشدد: "ستكون مباراة