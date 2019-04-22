الإعلام الإيطالي يحمل رونالدو الخروج من دوري الأبطال

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

رونالدو

حملت وسائل الإعلام الإيطالية البرتغالي كريستيانو رونالدو مسئولية خروج يوفنتوس من منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ حيث قال ماركو تارديلي، لاعب يوفنتوس السابق، في تصريحات لموقع "راي سبورت" الرياضي: يوفنتوس يحتاج إلى التركيز في إدارة الفريق، كريستيانو رونالدو لعب أكثر مما يجب هذا العام، ولكن هو من يفرض هذا، كان بوسعه أن يقدم المزيد أمام أياكس. وأضاف خلال تصريحاته: "أعتقد أن بعض اللاعبين يقدمون أقل مما يستطيعون بجوار رونالدو، إنهم يعانون معه دون أن يدركوا هذا، ديبالا هو أحد هؤلاء".

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وظهرت عدة تقارير عبر وسائل الإعلام الإيطالية بعد سقوط يوفنتوس أمام أياكس الهولندي تتحدث عن إمكانية رحيل رونالدو عن السيدة العجوز، لكن البرتغالي نفى صحة هذه الشائعات، وقال في تصريحات نشرتها الصحف المختلفة قبل يومين: سأبقى في يوفنتوس بنسبة ألف بالمئة. وتعاقد يوفنتوس مطلع هذا الموسم مع رونالدو (34 عامًا)