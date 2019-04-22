شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ” ستامفورد بريدج ” بنتيجة 2-2 في ختام مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

ليرفع فريق تشيلسي رصيده بعد هذا التعادل المخيب للآمال إلى 67 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بنفس رصيد توتنهام وبفارق نقطة عن أرسنال خامساً، بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

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فريق بيرنلي استطاع أن يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب (جيف هيندريك) في الدقيقة ”8”، وذلك بعد ركنية من الجانب الأيمن لعبت داخل منطقة الجزاء وأبعدها لاعب البلوز لتصل إلى جيف الذي اطلق تسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة ”12” سجل فريق تشيلسي هدف التعادل عن طريق (نجولو كانتي) بعد كرة وصلت إلى هازارد ليدخل منطقة الجزاء قبل ارسل تمريرة حولها كانتي بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليتعادل فريق البلوز في اللقاء.

وتمكن فريق تشيلسي أن يسجل هدف التقدم عن طريق (جونزالو هيجواين) بعد كرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة رائعة ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك في الدقيقة ”14” من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة ”24” سجل بيرنلي هدف التعادل عن طريق (اشلي بارنس) بعد ضربة حرة مباشرة لعبت داخل منطقة الجزاء قم رأسية من لاعب بيرنلي ثم رأسية أخرى لتصل إلى بارنس الذي حولها الشباك، لينتهي اللقاء 2-2 .