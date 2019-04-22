شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن طاقم التحكيم الأجنبي المعين لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز، غدًا الثلاثاء في اطار المباراة المؤجلة من الجولة 26 من الدوري الممتاز.

واستقرت لجنة الحكام على تعيين طاقم حكام نرويجي لإدارة المباراة المرتقبة، يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد جرونفيك، وجيد أوسكار اسكاكسن، وكريستوفر هاجنس حكمًا رابعًا.

ويحل الزمالك ضيفًا على استاد الدفاع الجوي مساء غد الثلاثاء، لملاقاة الزمالك في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ26 بالدوري المصري.