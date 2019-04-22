شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة «بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة نادي «بيراميدز» غدا في الساعة الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك 19 لاعبا وهم: محمود عبدالرحيم «جنش»- عماد السيد في حراسة المرمى.. محمود علاء- محمد عبدالغني- محمد عبدالسلام- محمود حمدي «الونش»- حمدي النقاز- بهاء مجدي- عبدالله جمعة في خط الدفاع.. طارق حامد- محمود عبدالعزيز- محمود عبدالمنعم «كهربا»- محمد إبراهيم- إبراهيم حسن- أحمد سيد «زيزو»- محمد عنتر- يوسف «أوباما»- أيمن حفني في خط الوسط، فضلا عن المهاجم عمر السعيد.