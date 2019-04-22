شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كربلاء في مقدمة مستقبلي بعثة النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حظيت بعثة نادي النصر باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار مدينة النجف، استعدادا لمواجهة الزوراء العراقي ضمن منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، التي ستقام غدا (الثلاثاء) على ملعب كربلاء، إذ كان المحافظ لؤي الياسري، في مقدمة مستقبلي البعثة وأبدى سعادته بوجود نادي النصر في مدينة كربلاء، مشيدا بعمق العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين، مقدما درعا تذكاريا لنائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية العراق الشقيقة بندر العتيبي، ودرعا آخر لنائب رئيس نادي النصر عبد العزيز الجليل، الذي قدم شكره وامتنانه لمحافظ النجف، على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أن ذلك لا يُستغرب من أبناء العراق، وأنهم سعداء بوجودهم في العراق وخوض لقاء بين أشقائهم العراقيين.

حظيت بعثة نادي النصر باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار مدينة النجف، استعدادا لمواجهة الزوراء العراقي ضمن منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، التي ستقام غدا (الثلاثاء) على ملعب كربلاء، إذ كان المحافظ لؤي الياسري، في مقدمة مستقبلي البعثة وأبدى سعادته بوجود نادي النصر في مدينة كربلاء، مشيدا بعمق العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين، مقدما درعا تذكاريا لنائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية العراق الشقيقة بندر العتيبي، ودرعا آخر لنائب رئيس نادي النصر عبد العزيز الجليل، الذي قدم شكره وامتنانه لمحافظ النجف، على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أن ذلك لا يُستغرب من أبناء العراق، وأنهم سعداء بوجودهم في العراق وخوض لقاء بين أشقائهم العراقيين.

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