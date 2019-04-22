شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يمنع الاتحاد من الراحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

رفض مدرب الاتحاد سييرا، منح لاعبيه راحة عقب مباراة لوكوموتيف الأوزبكي أمس التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا. وسيفتح «الداهية» ملف مواجهة النصر المهمة المقرر موعدها السبت القادم، على استاد ااجوهرة بجدة، ضمن دور نصف النهائي لكأس الملك، ويطمح المدرب سييرا في تحقيق الفوز والوصول للمباراة الختامية والسعي للمحافظة على اللقب الغالي.

إلى ذلك، ينخرط المهاجم الصربي بريجوفيتش في تدريبات الفريق الاتحادي اليوم عقب عودته من اليونان بعد مشاركته في الاحتفال مع فريقه السابق باوك اليوناني بلقب الدوري، إذ سيعود بريجوفيتش للمشاركة في تدريبات النمور استعدادا لمباراة النصر الحاسمة.

هذا، وتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب البرازيلي جوناس دي سوزا الذي يعاني من إصابة، إذ يخضع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، وستحدد خلال الـ48 ساعة القادمة قدرته على المشاركة في مباراة النصر من عدمها، فيما سيشارك الظهير الأيسر منصور الحربي في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة النصر المرتقبة، فيما ستشهد التدريبات الاتحادية مشاركة الثلاثي كوستا، وكريم الأحمدي، وردوريغيز، وكذلك اللاعب الشاب سعود عبدالحميد عقب فراغه من المشاركة في معسكر المنتخب السعودي للشباب، إلى جانب بقية اللاعبين.