شكرا لقرائتكم خبر عن ساري الوحدة.. «طليق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

ينتظر ناديان من المنطقتين الغربية والشرقية، رداً رسمياً من مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة «ظهير أيسر» ساري عمرو، للظفر بخدماته خلال المرحلة الحالية، خاصة أنه دخل الفترة الحرة التي تمنحه التوقيع مع أحدهما دون الرجوع لناديه «الفرسان» وحسب مصادر مقربة من البيت الأحمر تم تأجيل موضوع تمديد عقده من عدمه حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت المصادر أن ناديا من المنطقة الشرقية تقدم بشكل رسمي وفتح خط المفاوضات مع ساري عمرو لضمه الى صفوفه خلال منافسات الموسم المقبل.

على صعيد النادي الغربي، أكدت المصادر وجود تواصل بين عضو شرفي بالنادي مع اللاعب عمرو بشكل «شفهي» و اللاعب أبدى موافقته المبدئية كون رغبته كبيرة في التواجد بمدينة جدة كونها تجعله قريبا من أسرته. إلا أن رغبة اللاعب بالتريث حتى انتهاء مشواره مع الفرسان لهذا الموسم حالت دون حسم قراره بالتجديد أو الانتقال.