رياضة | كاراجر يكشف عن موعد حسم لقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراجر يكشف عن موعد حسم لقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراجر، عن موعد حسم الصراع بي فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، على لقب بطولة الدوري الإنجليزي.

وخلال تصريحات صحفية، قال كاراجر: "متى سيتم تحديد الفائز باللقب ؟ "ليفربول بالطبع سيحقق الفوز على هدرسفيلد يوم الجمعة، مانشستر سيتي يعلمون ذلك".

وأكد كاراجر بقوله: "أعتقد أن اللقب سيحدد في المباراتين القادمتين، سواءً فاز به مان سيتي أم لا".