رياضة | قائمة برشلونة أمام ألافيس.. فالفيردي يستبعد 5 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة برشلونة أمام ألافيس.. فالفيردي يستبعد 5 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني ، قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس ، غدًا الثلاثاء ، في إطار الأسبوع الـ34 بالدوري الإسباني. استبعد فالفيردي الكرواتي إيفان راكيتيتش وتوديبو وجيسون موريلو وبرينس بواتينج لأسباب فنية ، بالإضافة إلى رافينيا ألكانتارا للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس على النحو التالي:- حرراسة المرمي: تير شتيجن، سيليسن Advertisements

خط الدفاع: صامويل أومتيتي ، توماس فيرمايلين، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا ، روبيرتو، سيميدو، جيرارد بيكيه

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، آرثر ، مالكوم ، كارليس ألينيا ، أرتورو فيدال

خط الهجوم: لويس سواريز ، ليونيل ميسي ، عثمان ديمبيلي، فيليب كوتينيو