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رياضة | قائمة برشلونة أمام ألافيس.. فالفيردي يستبعد 5 لاعبين

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني ، قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس ، غدًا الثلاثاء ، في إطار الأسبوع الـ34 بالدوري الإسباني.

استبعد فالفيردي الكرواتي إيفان راكيتيتش وتوديبو وجيسون موريلو وبرينس بواتينج لأسباب فنية ، بالإضافة إلى رافينيا ألكانتارا للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس على النحو التالي:-

حرراسة المرمي: تير شتيجن، سيليسن 

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خط الدفاع: صامويل أومتيتي ، توماس فيرمايلين، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا ، روبيرتو، سيميدو، جيرارد بيكيه

 خط الوسط:  سيرجيو بوسكيتس، آرثر ، مالكوم ،  كارليس ألينيا ، أرتورو فيدال 

خط الهجوم: لويس سواريز ، ليونيل ، عثمان ديمبيلي، فيليب كوتينيو

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