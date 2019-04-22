رياضة | ألاردايس: الأن عرف سولشاير ماذا يعني تدريب مان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألاردايس: الأن عرف سولشاير ماذا يعني تدريب مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار المدرب الإنجليزي الشهير سام ألاردايس، إلى أنه اخيرًا اكتشف النرويجي أولي 'سولشاير' مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماذا يعني تدريب اليونايتد.
وقال ألاردايس ي تصريحات صحفية: "فجأةً، تحول من صاحب اللمسة الذهبية، الى 'كيف احل هذه المشاكل'. المشاكل تتعمق كثيرًا مع كل مباراة، وعليه أن يجد حلًا سريعًا جدًا ليعالج الأمر".
وأضاف قائلاً: "عليه أن يخرج بعض السحر من جعبته لأنهم يملكون مباراةً مهمةً يوم الإربعاء، وعليه أن يجعل لاعبيه يلعبون مثل اليوم الأول الذي أتى فيه".
واختتم بقوبه: ""إنه تحدٍ كبير له الآن."