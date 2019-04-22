رياضة | رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي صفقة من داخل نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن يوفنتوس بدأ في التفكير الجاد نحو تعزيز الفريق بعقد صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم الجاري.

وبدأ يوفنتوس بمركز حراسة المرمي، لعدم قدرة البولندي تشيزني حارس الفريق على خوص الثلاثات مسابقات وحده لذلك يحتاج النادي لحارس مرمي مميز في ظل تعرض الحارس البديل بيرين لإصابة قوية.

وطلب رونالدو من يوفنتوس التعاقد مع الهولندي جاسبر سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة ، حيث تري إدارة السيدة العجوز بأن الهولندي هو "بوفون الجديد" داخل النادي.