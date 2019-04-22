شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصرى .. نقل المباراة لاستاد المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى والمصرى باستاد المكس كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة نقل مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المقررة الخميس المقبل من ملعب استاد السويس الى المكس بالإسكندرية. مباراة الأهلى والمصرى فى المكس وأوضح المصدر أن الجهات المختصة وافقت بشكل نهائى على اقامة المباراة فى الملعب المذكور بعد اعلان رغبة الناديين فى نقل المباراة الى ملعب استاد المكس ورفض اقامتها بالسويس. Advertisements الدوري المصري ويلتقى الأهلى والمصرى يوم الخميس المقبل فى إطار مباريات مؤجلات الجولة 19 من عمر المسابقة.

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