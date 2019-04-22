الأهلي ضد المصرى .. محمود وحيد يغادر مران الأحمر للإصابة...

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جدة - عمرو شويل الأهلى ضد المصرى .. محمود وحيد يغادر مران الفريق للإصابة

الأهلى ضد المصرى .. محمود وحيد يغادر مران الفريق للإصابة

فيما خاض لاعبو الأهلى فقرة تدريبات بدنية على هامش المران، وقاد اليخاندرو مخطط الأحمال بالجهاز الفنى للأهلى ألفقرة البدنية والتى استمرت 20 دقيقة. الأهلى ضد المصرى .. محمود وحيد يغادر مران الفريق للإصابة وغادر محمود وحيد مران الأهلى برفقة خالد محمود طبيب ألفريق للخضوع إلى ألفحص الطبي، بعد تعرضه للكدمة القوية بعد تدخل مع زميله ياسر إبراهيم. Advertisements رمضان صبحى يخوض تدريبات تأهيلية فيما خاض رمضان صبحى تدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى رمضان تدريباته التأهيلية بالجرى حول الملعب، فى إطار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة. الأهلى ضد المصرى .. محمود وحيد يغادر مران الفريق للإصابة ويغيب رمضان عن مباراة الأهلى المقبلة أمام المصرى والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز. ويغيب رمضان عن مباراة الأهلى المقبلة أمام المصرى والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

أصيب محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلى لكدمة قوية خلال تدريب الفريق اليوم الاثنين والمقام على استاد مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لبطولة الدورى الممتاز.

كما غاب محمد هانى الظهير الأيمن عن المران الجماعي، حيث أكتفى بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، دون أن يشارك فى التدريبات الجماعية.