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جدة - عمرو شويل رامي عاشور أسطورة الاسكواش يعلن اعتزاله
أعلن رامي عاشور أسطورة الاسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائي مرجعا السبب لاصابة الركبة التي تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرا بعد الأن على التعافي منه بالشكل الذي يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجي .
رامي عاشور أسطورة الاسكواش يعلن اعتزاله
ونشر عاشور فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك يعلن خلاله الاعتزال، معربا عن شكره لكل من دعمه خلال مسيرته الاحترافية الحافلة بالانجازات.
رامي عاشور أسطورة الاسكواش يعلن اعتزاله
وحصل فنان الاسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الاسكولش ثلاث مرات أعوام 2008, 2012,2014 .
وكان رامي عاشور اول مصري يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصري مع المنتخب الوطني في بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين في 2009, 2017.
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