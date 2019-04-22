جدة - عمرو شويل رامي عاشور أسطورة الاسكواش يعلن اعتزاله

أعلن رامي عاشور أسطورة الاسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائي مرجعا السبب لاصابة الركبة التي تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرا بعد الأن على التعافي منه بالشكل الذي يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجي .

رامي عاشور أسطورة الاسكواش يعلن اعتزاله



ونشر عاشور فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك يعلن خلاله الاعتزال، معربا عن شكره لكل من دعمه خلال مسيرته الاحترافية الحافلة بالانجازات.