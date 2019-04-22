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كاسونجو يعود للزمالك بعد مباراتين مع الوحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودى بعد منتصف شهر مايو المقبل، حيث تتبقى للمهاجم الكونغولى مباراتان مع الفريق السعودى على أن يلتحق بعد ذلك مجددا بالقلعة البيضاء.

وعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع كابونجو كاسونجو على هامش تواجده فى القاهرة وزيارته لمقر النادى خلال فترة الإجازة التى يقضيها حاليا بمصر، ليكشف اللاعب لمسئولى النادى الأبيض أنه بعد المباراتين سيعود إلى النادى الأبيض وينتظر ضمه لصفوف منتخب الكونغو فى أمم أفريقيا القادمة التى سوف تستضيفها مصر.

وتتبقى للكونغولى مباراتان مع الوحدة يومى 11 و16 مايو المقبل أمام القادسية والفيحاء على الترتيب، على أن يعود بعد ذلك للقلعة البيضاء تمهيدا لتحديد مصيره فى الموسم الجديد بعد أمم أفريقيا.

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