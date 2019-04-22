جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

توجه الفريق الأول لنادي الزمالك إلى أحد فنادق التجمع الخامس، للمبيت بها استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدا على استاد الدفاع الجوي.
ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن مباريات الدوري العام، ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري العام برصيد 60 نقطة، وهو نفس عدد نقاط بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق الاهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.
وكان الفريق اختتم مرانه منذ قليل وأعلن جروس المدير الفني القائمة التي ضمت كل من: محمود جنش – عماد السيد فى حراسة المرمي .
محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمود الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع .
طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود كهربا – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – أيمن حفني في خط الوسط .
عمر السعيد في خط الهجوم
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