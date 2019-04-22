البطل يوفنتوس يسعى للتتويج باللقب التاسع الموسم المقبل

فاز يوفنتوس على فيورنتينا 2-1، ليتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة 8 على التوالي، قبل 5 مباريات من ختام الموسم.

قال مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، إن هدفه الموسم المقبل سيكون السعي للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة 9 على التوالي.

وقال: “اللقب سيكون هدف الفريق، سنستعد لمنافسة قطبي ميلانو، كما أن نابولي يتطور باستمرار، روما ولاتسيو بإمكانهما تعزيز قوتهما خلال فترة الصيف، لن نسمح لأحد أن يقلب الطاولة، علينا تطوير كفاءة اللاعبين واكتساب خبرة أفضل في التعامل مع الأحداث والمواقف غير المتوقعة، لأن المواقف يمكن أن تحدث تغييراً كبيراً في الدوري”.

وأضاف: “سألتقي مع إدارة النادي لنرى ما بإمكاننا فعله لتحسين الأمور، ربما أجرب بعض اللاعبين في أداء أدوار مختلفة كما فعلت مؤخراً، حين أدى ايمري تشان دوراً في قلب الدفاع، أو يلعب فيدريكو برناردسكي وخوان كوادرادو في خط وسط من ثلاثة لاعبين، أتمنى أن أعرف كيفية أدائهم لهذا الدور”.