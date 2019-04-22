العثور على لاعب أرجنتيني متوفياً بفندق

عثر على اللاعب الأرجنتيني السابق، خوليو توريساني (51 عاماً)، الذي لعب في صفوف أندية ريفير بليت وبوكا جونيورز وإندبنديينتي في عقد التسعينيات من القرن الماضي، متوفياً اليوم الإثنين في فندق.

أعرب نادي بوكا جونيورز عبر حسابه على تويتر عن أسفه لوفاة خوليو سيسار توريساني، الذي ارتدى قميص النادي بين عامي 1996 و1997″.

وذكرت مصاد من الشرطة لوكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية تيلام، أنه تم العثور على جثمان توريساني في فندق تابع للدوري المحلي في مدينة سانتا، حيث كان يقيم منذ عدة أسابيع”.

وتحقق الشرطة حول أسباب الوفاة، وتشير إلى انتحار محتمل.

وكان آخر عمل لتوريساني كمدير فني في نادي رامبلا جونيورز الأوروغوياني، وكان في الموسم الاخير حتى فبراير (شباط) الماضي.