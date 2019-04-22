إصابة مدافع الأهلي في التدريبات قبل مواجهة المصري

تعرض محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بكدمة قوية خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. واضطر وحيد لمغادرة مران الأهلي برفقة خالد محمود طبيب الفريق للخضوع إلى الفحص الطبي، بعد تعرضه للكدمة القوية بعد تدخل من زميله ياسر إبراهيم. ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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