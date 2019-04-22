محمد هاني وحسام عاشور خارج لقاء المصري.. وفحص طبي لإكرامي

أعلن النادي الاهلي خروج كل من محمد هاني الظهير الأيمن، وحسام عاشور لاعب وسط الفريق، من قائمة الأحمر التي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ويعاني كلا اللاعبين من الإصابة بشد عضلي، ليقرر الجهاز الفني إستبعادهم من مباراة المصري.

كما يخضع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، لإختبار طبي ومن المقرر أن

يتواجد في معسكر القلعة الحمراء لكن فرص مشاركته ضئيلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء الخميس المقبل، على ملعب ستاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ 19 للدوري الممتاز.