ادلى رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء احمد الفولي، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقام الفولي بالإدلاء بصوته في لجنة المقطم، قبل نهاية الاستفتاء اليوم الاثنين، بعدما بدأ أول أمس السبت واستمر لمدة 72 ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو يصوت في استفتاء التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.