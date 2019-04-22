الإسماعيلي 99 يواصل انتصاراته ببطولة الجمهورية

حقق فريق شباب الإسماعيلي مواليد 99 الفوز علي الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراه التي جمعت بينهما عصر اليوم علي ملعب هيئة قناة السويس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من اليوم علي ملعب هيئة قناة السويس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين منبطولة دوري الجمهورية. وأحرز هدفي الاسماعيلي محمد سليمان و محمد عبد السميع. و يرتفع رصيد شباب الإسماعيلي إلى النقطة 77 محتلا بها المركز الأول بعد حصده لقب البطولة.

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