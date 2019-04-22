شاهد.. عامر حسين يصوت في استفتاء التعديلات الدستورية

أدلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الستورية. الستورية. واشاد حسين بالتنظيم في عملية التصويت مطالبا المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية. وينتهي الاستفتاء اليوم الاثنين بعدما بدا اول امس السبت واستمر لمدة 72 ساعة.

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